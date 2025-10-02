Un Cantuccio di Pace: l’iniziativa di Emergency per sostenere l’impegno a Gaza

Per celebrare la Giornata del Dono, dal 3 al 5 ottobre EMERGENCY sarà in Lazio nelle province di Latina e Roma con “Un Cantuccio di Pace”: oltre 2.000 i volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti nostrani per un gesto di solidarietà in sostegno dell’ong nel suo impegno medico sul fronte di Gaza.

Un Cantuccio di Pace: l’iniziativa di Emergency per sostenere l’impegno medico a Gaza. I dettagli

EMERGENCY ha scelto proprio il cantuccio per il forte messaggio che questo biscotto porta con sé: nato come galletta per nutrire i soldati romani, sotto i Medici si arricchisce di mandorle e altri ingredienti diventando un dolcetto di fine pasto, legato alla condivisione e ai momenti di festa, un simbolo di pace e riconciliazione, che si lascia alle spalle la sua origine bellicosa.

I cantucci di Pace saranno distribuiti dai volontari in una confezione da 250 gr: sono prodotti dolciari lievitati con mandorle intere al 25%.

L’iniziativa è anche un modo per sostenere il lavoro di EMERGENCY a Gaza.

Per conoscere le piazze nelle quali poter trovare i cantucci di Pace si può consultare il sito: www.emergency.it/cantuccio.

Il gruppo Emergency Colleferro riporta il calendario degli appuntamenti dei prossimi giorni:

Venerdì 3 Ottobre – dalle 16:00 alle 19:00 COLLEFERRO – P.zza Filippo Turati

Sabato 4 Ottobre – dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 COLLEFERRO – Largo S. Francesco

Sabato 4 Ottobre – dalle 9:00 alle 13:00 CAVE – P.zza Giovanni Paolo II

Domenica 5 Ottobre – dalle 9:00 alle 13:00 COLLEFERRO – P.zza Italia

Foto dalla pagina Facebook del Gruppo Emergency Colleferro