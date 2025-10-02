Carta d'Identità Elettronica nuovo open day a Roma

Roma – Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipio IV e XI (sabato 4), mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 4 che in quella di domenica 5.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 3 ottobre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 4 OTTOBRE 2025

Municipio IV: la sede di via Duilio Cambellotti, 11 sarà aperta sabato 4, dalle 8.00 alle 14.00;

Municipio XI: la sede di via Portuense, 579 sarà aperta dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 4 E DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 4 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 5 dalle 8.30 alle 12.30.

