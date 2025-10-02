La sala operativa del comando di Roma ha inviato dalle ore 18:20 di ieri, 1° ottobre 2025, in piazza di Castel Fusano all’interno della pineta, diverse squadre VVF provenienti dall’Eur.

Roma, devastante incendio nella pineta di Castel Fusano: l’intervento dei Vigili del Fuoco dal pomeriggio di ieri

11/A, da Ostia 13/A con la partenza Boschiva 13/A2, dalla Pisana 4/A, con il carro autoprotettori e diverse autobotti VF da Ostia, Pomezia, Nemi ed Eur, per un incendio che ha coinvolto un macchinario pesante che trasforma in segatura e truciolato le alberature tagliate.

L’incendio ha coinvolto purtroppo diversi alberi, il personale VF e impegnato senza sosta al fine di contenere l’incendio per evitare il coinvolgimento della pineta stessa; sul posto anche le Forze dell’Ordine. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per tutta la notte. Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.