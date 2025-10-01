Monte Compatri, trovati dei resti umani in un’auto andata a fuoco

Ieri pomeriggio, è giunta una segnalazione al 112 per un’auto in fiamme in via Acqua Felice, all’interno di un’area sterrata, a Monte Compatri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Colonna che, a seguito dello spegnimento delle fiamme, hanno accertato la presenza di resti ossei all’interno di quello che era rimasto di un’autovettura Fiat 600 carbonizzata. Sul posto sono intervenuti il medico legale e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati per i rilievi tecnico scientifici.

Indagini e accertamenti in corso

Il PM di turno della Procura della Repubblica di Velletri ha disposto che i resti ossei fossero traslati presso il Policlinico di Tor Vergata per il successivo esame autoptico.

Indagini sono in corso per risalire all’identità dei resti che non si esclude possano essere dello stesso proprietario dell’auto, un uomo di 57 anni di origini calabresi ma presente stabilmente a Roma da molti anni, che ultimamente sembrerebbe essere rimasto senza fissa dimora, e di cui nessuno al momento ha segnalato la scomparsa.

Da accertare le cause dell’incendio anche se allo stato attuale non ci sono elementi che facciano pensare alla responsabilità di terzi.

Foto di repertorio