Attualità

Il Comune di Velletri illuminato per l’Ottobre Rosa

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin

Nel mese di ottobre, Velletri si unisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, illuminando il Palazzo comunale di rosa. Questa iniziativa mira a promuovere la salute e la consapevolezza riguardo all’importanza della diagnosi precoce.

L’iniziativa

“Illuminare la nostra città di rosa non è solo un gesto simbolico, ma un forte messaggio di solidarietà e supporto a tutte le donne che stanno affrontando questa situazione. Un ringraziamento al Vicesindaco sempre molto attenta e presente a una tematica che sta cuore a tutta l’Amministrazione comunale.” – Ha commentato il Sindaco Ascanio Cascella.

Il Vicesindaco, Chiara Ercoli, ha aggiunto: “L’Ottobre Rosa rappresenta un’opportunità per ricordare l’importanza della prevenzione e per incoraggiare tutte le donne a effettuare controlli regolari. La nostra città è al fianco di tutte le donne e delle loro famiglie, sostenendo la ricerca e le campagne di sensibilizzazione.”

Durante tutto il mese di ottobre, saranno organizzati eventi e incontri informativi per promuovere la salute delle donne e il benessere della comunità.