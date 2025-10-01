Grave incidente nella mattinata di oggi, 1° ottobre 2025, a Sabaudia in provincia di Latina: un aereo militare dell’Aeronautica è precipitato al suolo, causando la morte di due militari a bordo.

Sabaudia, precipita aereo dell’Aeronautica: morti due militari. Il tragico incidente nella mattinata di oggi

Stando alle prime informazioni del caso, l’incidente si è verificato intorno alle 10:30 di oggi, nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia, in località Migliara 51.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Le operazioni di soccorso e i rilievi di rito sono ancora in corso. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio