Pensioni in pagamento da domani nelle province di Roma e Frosinone

Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone e nei 393 della provincia di Roma le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da domani, mercoledì 1.
I dettagli
Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.
Foto di repertorio