MadeInTerraneo per Emergency a Colleferro: appuntamento al 4 ottobre

MADEINTERRANEO X EMERGENCY – 4 OTTOBRE A COLLEFERRO

Sabato 4 ottobre 2025 – ore 21.00

Auditorium Fabbrica della Musica – Colleferro

Cosa significa essere mediterranei? È la domanda al cuore di MadeInTerraneo, spettacolo di e con Andrea Di Palma, con le musiche di Giacomo Gatto e Francesco Cellitti e il contributo drammaturgico di Federica Ponza, in scena sabato 4 ottobre 2025 alle ore 21.00 presso l’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro, a sostegno del Gruppo Emergency Colleferro e con il patrocinio e il contributo del Comune di Colleferro.

A dieci anni dal debutto, MadeInTerraneo torna per una serata speciale: tutto il ricavato sarà devoluto alla nave Life Support di EMERGENCY, che ogni giorno salva vite nel Mediterraneo ed è oggi impegnata anche nella missione della Global Sumud Flotilla.

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, MadeInTerraneo torna in scena con lo spettacolo che da dieci anni racconta le storie di chi attraversa il Mediterraneo: un racconto teatrale in cui il mare è protagonista non solo come “mare nostrum”, ma come mare di contraddizioni, spazio che unisce e divide, frontiera di partenze e approdi, di speranze e smarrimenti.

Sul palco, una narrazione di Andrea Di Palma capace di cambiare registro: toccante, ironica, poetica. Il testo dialoga con il mare, e l’attore è come un’onda che alterna delicatezza e forza, giocando con le parole come fossero correnti. Insieme a lui, i musicisti Gatto e Cellitti creano l’atmosfera di un viaggio che sa essere intimo e collettivo allo stesso tempo.

Accanto al racconto dei viaggi umani, spazio anche per la tartaruga Caretta caretta, che da sempre attraversa il Mediterraneo: fragile e resiliente al tempo stesso, diventa metafora dell’incontro e della capacità di accogliere.

Negli anni, MadeInTerraneo ha ricevuto importanti riconoscimenti nazionali, tra cui:

* Premio Confronti Creativi 2018

* 4 premi al Festival Doit 2020: Miglior Spettacolo, Miglior Regia, Miglior Drammaturgia e Premio Giuria Giovani

L’ingresso è a contributo libero (da 5€ in su).

Prenotazioni al link: http://madeinterraneo.eventbrite.com

Un’occasione per interrogarsi, per ricordare e per sostenere chi, in mare, continua a tendere la mano.