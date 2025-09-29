Dopo qualche giorno di ricerche, i Carabinieri di Alatri (FR) hanno rintracciato ed arrestato un 33enne di origini cilene residente a Trivigliano (FR), per reati commessi nei Comuni di Anagni e Fiuggi tra il 2018 ed il 2021.
Spaccio tra Anagni e Fiuggi: arrestato un 33enne, ecco tutti i dettagli
L’uomo dovrà espiare una pena di mesi 11 e giorni 12 di reclusione e pagare una sanzione pecuniaria di € 4.000 per reati inerenti agli stupefacenti, nonché per la violazione della misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio.
L’uomo, infatti, incurante delle prescrizioni impostegli, si è recato in più occasioni in Fiuggi, dove è stato sorpreso anche in attività di spaccio.
Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, così come disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Frosinone, il 33enne è stato associato presso la casa circondariale di Frosinone, per l’espiazione della condanna.