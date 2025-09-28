Disagi con l’acqua in diversi comuni della provincia di Frosinone nella giornata del prossimo 30 settembre: i dettagli riportati dal portale di Acea.
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, martedì 30 settembre si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni.
Gli orari dell’interruzione sono i seguenti:
- dalle 12:00 alle 14:00 per i comuni di Ceccano, Frosinone e Torrice;
- dalle 12:00 alle 17:00 per i comuni di Arnara e Pofi.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- Comune di Arnara: intero territorio comunale ad eccezione di via Colle Leo, via Colle Mola, via Costa Cannucce, via Farna Fusola, frazione Risari, via Selva Ilia, via Selvadonna, via Sterparo Pacione.
- Comune di Ceccano: via Acqua Santa, via Borgo Berardi, Vicolo Borgo Berardi, via Casette, via Celleta IV traversa, via Celleta V traversa, località Colle Lami, via Colle Antico, via Colle Lami, via Colle Leo, via Colle Leo Basso, via Colle Paradiso, via Colle Pirolo, strada comunale Ciccotella, strada comunale Costa Paternò, strada comunale Mandra Zoppa di Sotto, strada comunale Piana Acquasanta, strada comunale Rovagno, strada comunale Rovagno Vado Ponziano, strada comunale Vado Ponziano, via della Torre, via Giovanni Paolo II, vicolo Gizzi, traversa I di via Anime Sante, traversa I di via Giuseppe di Vittorio, traversa I di via Madonna del Loco, traversa I di via Marano, traversa I di via San Francesco, traversa I di via Santa Maria Goretti, traversa II di via Giuseppe di Vittorio, traversa II di via Marano, traversa II di via San Francesco, traversa III di via Marano, traversa IV di via Marano, via Marano, via per Frosinone, via Ponticino, via San Francesco d’Assisi, via San Luigi, località Scifelli, via Starnelle, via Sterparo.
- Comune di Frosinone: via Colle, via Foresta le Monache, via Valle Contessa, via Vetiche.
- Comune di Pofi: largo Girolamo Moscardini, piazza del Municipio, piazza Vittorio Emanuele, via Acquafagna, via Arringo, via Banco Cicerone, via Borgo Garibaldi, via Buon Cammino, via Calzatora, via Canale, via Case Spallate, via Casilina Sud, via Catramine, via Cavour, via Circonvallazione, via Colubri, via Corte Vecchia, via della Principessa, via delle Piagge, via dell’Unità, via d’Onofrio, via Ferebea Anchise, via Giardino, via Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe Mazzini, via Giuseppe Pesci, via Guglielmo Marconi, viale Santa Maria, via Madonna delle Grazie, via Pastena, via Principe, via Regina Elena, via Roma, via Salsomaggiore, via Sol Maggiore, via Stazione, via Valle Corte, via Vecchia Casilina Sud, via Vittorio Emanuele II, vicolo Banco Cicerone, vicolo Cardinale, vicolo Colavetti, vicolo del Convento, vicolo del Crocifisso, vicolo dell’Arco, vicolo della Vite, vicolo del Lazio, vicolo del Montano, vicolo d’Icaro, vicolo Forno dell’Ulivo, vicolo Rocco Antonio Pacioni, vicolo San Pietro, vicolo Santa Maria, vicolo Solmaggiore, vicolo Tommoloni, vicolo Valentina, vicolo Valle Corte.
- Comune di Torrice: via Campo San Giovanni, via Cerro, via Fontana Polmone, via Gennare.
Per informazioni e segnalazioni chiamare il numero verde 800 191 332.
