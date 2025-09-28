Roma, tornano i ladri dei pin al bancomat: i dettagli

I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un uomo di 58 anni, scoperto mentre, nella centralissima via Di Pietra, ritirava da uno sportello ATM uno skimmer, che serve per catturare e archiviare i codici magnetici delle carte di pagamento, con telecamera, idoneo a registrare su memoria interna i dati delle bande magnetiche e dei codici pin segreti degli utenti che utilizzavano lo sportello per prelevare denaro.

I dettagli

I Carabinieri che presidiano il centro storico, con pattuglie in auto e a piedi, in uniforme e in abiti civili, avevano notato il lettore di carte posticcio, applicato sullo sportello e hanno deciso di attendere che qualcuno lo ritirasse. E quando il cittadino bulgaro si è avvicinato per staccare il dispositivo, lo hanno bloccato.

I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno poi perquisito l’uomo e il suo domicilio dove hanno rinvenuto e sequestrato 7 micro card, alcune vuote e altre contenenti filmati relativi a prelievi effettuati per carpire i codici, 2 carte di credito senza intestatario, micro camera, 1 smartphone e 1 passaporto, intestato ad un’altra persona. Le indagini proseguono per analizzare i dati carpiti, probabilmente utilizzati per clonare le carte di credito e bancomat di tantissimi ignari utenti di tutto il mondo e per risalire ad una eventuale rete di complici dell’arrestato.

L’uomo arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Roma “Regina Coeli” in attesa della Convalida.

I reati ipotizzati sono detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.