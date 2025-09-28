Nel corso di una serie di blitz antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 15 persone e sequestrato oltre 1,5 kg di sostanze stupefacenti, tra cui crack, cocaina, hashish, marijuana, shaboo, oltre a denaro, circa 10.000 euro, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

Blitz antidroga a Roma: 15 arresti, sequestrato oltre un chilo di stupefacenti

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Ottavia hanno arrestato un 55enne romano, notato con atteggiamento sospetto nei pressi della sua abitazione di Via Trionfale. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina per un totale di 3 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 37 grammi della stessa sostanza e 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un 49enne romano notato a bordo di un’autovettura ferma nei pressi della fermata metropolitana “Battistini” dove poi era salito un uomo a cui aveva ceduto due dosi di crack. Fermato e controllato è stato trovato in possesso di ulteriori 3 dosi della stessa droga. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura.

Su Ponte Sisto, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato un cittadino del Marocco, un 36enne già conosciuto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cedeva una dose di hashish ad un giovane italiano, segnalato come assuntore alla locale Prefettura.

In via Cernaia, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due italiani, un 38enne e una 34enne, notati in strada con atteggiamento sospetto e sottoposti a controllo. I militari li hanno trovati in possesso di circa 1,5 grammi di shaboo, una droga di origine asiatica diffusa soprattutto nelle comunità filippina e cinese, ma sempre più presente anche tra i consumatori italiani.

I Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un 52enne romano già noto alle forze dell’ordine mentre era a bordo del suo SUV. L’uomo è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina e 1.100 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire alcune dosi di hashish, altri 550 euro, materiale per il confezionamento e la pesatura, un coltello a serramanico e una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 28enne romano con precedenti, sorpreso in Viale Giorgio Morando dopo una breve sosta con la propria auto. Fermato e controllato, è stato trovato in possesso di 36 dosi di cocaina, per un totale di 25 grammi, e 225 euro in contanti.

I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese, in Via Gerolamo Cardano, hanno arrestato un 18enne che, a bordo di un’auto a noleggio, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno arrestato due italiani, di 51 e 41 anni, notati in Via dei Salici con atteggiamenti sospetti. Fermati e controllati, sono stati trovati in possesso di 96 grammi di hashish. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di altri 340 grammi della stessa sostanza, 4 pasticche di ecstasy, 2 dosi di ecstasy in polvere, una dose di shaboo e 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato una 41enne di origine marocchina, sorpresa mentre cercava di occultare qualcosa a terra. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà hanno arrestato un 52enne che, fermato a bordo del suo motociclo, è stato trovato in possesso di 500 grammi di hashish e 1.534 euro in contanti.

Sempre a Roma, i Carabinieri della Stazione Tor Tre Teste hanno arrestato un uomo senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in Viale Palmiro Togliatti con movimenti sospetti. Durante il controllo, sono state trovate 17 dosi di crack e 280 euro in contanti.

Stessa sorte per un 21enne egiziano, fermato nel quartiere Quarticciolo mentre tentava di nascondere un involucro nel terreno. All’interno sono state rinvenute 5 dosi di crack, 3 di cocaina e 60 euro.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato una giovane romana, sorpresa dai militari mentre lanciava un sacchetto contenente 11 grammi di cocaina, 2 di crack e 1 di marijuana dal finestrino della macchina. Fermata, la ragazza è stata trovata in possesso di 750 euro, sequestrati come provento dell’attività di spaccio.

Tutti gli stupefacenti e le somme di denaro sono stati sequestrati e debitamente custoditi per i successivi adempimenti.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.