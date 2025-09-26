ATAC, al via la selezione per nuovi operatori di stazione 

Roma – ATAC ha pubblicato un bando per selezionare nuovi operatori di stazione che entreranno in servizio nelle linee metropolitane. L’operatore di stazione è responsabile del presidio e del regolare funzionamento della stazione metropolitana.

Si tratta della prima selezione dedicata a queste figure professionali che l’azienda propone da oltre dieci anni. Rafforzare gli organici degli operatori di stazione è un’altra tappa del percorso di miglioramento della metro e dei servizi di superficie che l’azienda ha intrapreso con decisione per erogare servizi sempre più efficaci, sicuri e sostenibili.

L’ingresso dei nuovi addetti di stazione consentirà infatti un ulteriore miglioramento del livello di qualità e accoglienza delle stazioni della metropolitana, permettendo di offrire un servizio più vicino e rispondente alle esigenze di tutta la clientela.

La selezione per la posizione in contratto di apprendistato è aperta ai candidati di età inferiore a 30 anni. Fra le caratteristiche richieste oltre alla capacità di comunicazione e problem solving, anche una buona conoscenza della lingua inglese.

Tutti i requisiti sono disponibili sul bando pubblicato nella sezione Lavora con noi del sito atac.roma.it. Al termine della selezione verrà costituito un bacino di candidati al quale l’azienda attingerà per le assunzioni del prossimo biennio, di cui le prime già previste entro il 2025.

Foto di repertorio