La Sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Colleferro: lo spettacolo al Teatro

Colleferro – Appuntamento con La Sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa domani sera, 27 settembre 2025, presso il teatro comunale Vittorio Veneto.

I dettagli sullo spettacolo:

Voce recitante e regia: Maurizio Mosetti

Corale Polifonica G.B. Martini

Pianoforte: Andrea Bosso

Fisarmonica: Adriano Annovazzi

Direttore: Massimo Di Biagio

La sinossi

La Sirena, Il racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scritto nell’inverno del 1956-1957, è una riflessione poetica e colta sulla crisi dell’uomo moderno, sul contrasto tra sapere autentico e superficialità contemporanea, tra vita vissuta e vita narrata.

Al centro di tutto, l’idea che solo attraverso l’immaginazione mitica, l’esperienza erotico-spirituale e la memoria, sia possibile salvare l’anima dall’appiattimento del tempo presente.

Ingresso gratuito.