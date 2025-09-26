La Sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Colleferro: lo spettacolo al Teatro

Colleferro – Appuntamento con La Sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa domani sera, 27 settembre 2025, presso il teatro comunale Vittorio Veneto.
I dettagli sullo spettacolo:
- Voce recitante e regia: Maurizio Mosetti
- Corale Polifonica G.B. Martini
- Pianoforte: Andrea Bosso
- Fisarmonica: Adriano Annovazzi
- Direttore: Massimo Di Biagio
La sinossi
La Sirena, Il racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scritto nell’inverno del 1956-1957, è una riflessione poetica e colta sulla crisi dell’uomo moderno, sul contrasto tra sapere autentico e superficialità contemporanea, tra vita vissuta e vita narrata.
Al centro di tutto, l’idea che solo attraverso l’immaginazione mitica, l’esperienza erotico-spirituale e la memoria, sia possibile salvare l’anima dall’appiattimento del tempo presente.
Ingresso gratuito.