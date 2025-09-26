Roma – Municipio II senza acqua per 24 ore: i dettagli riportati dal portale di Acea.
I dettagli
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 04:00 di domenica 28 settembre alle ore 03:30 di lunedì 29 settembre si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Municipio II di Roma.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Perugino, via Rabirio, via Antonio Sacchi, via Giulio Romano, viale Pinturicchio, via Massimo Longhi, via Francesco Fuga, via Giuseppe Sacconi, via Cesare Calderini, via Luigi Poletti, via Masaccio, via Antonio Romano, via Podesti, via Tadolini, via Giovanni Paolo Pannini, via Guido Reni, via Piero della Francesca, via Antonio Bregno, via da Vignola, viale Signorelli, via Giorgio Vasari, via da Pietri, via Vespignani, via Panicale, via Brunelleschi, via Girolamo Muziano, via Richard Stern, via Donatello, via Cesare Fracassini, via Antonio da Correggio, via Pietro da Cortona, via del Ghirlandaio, via Enrico Eroli, via Sandro Botticelli, via Cimabue, via Luigi Canina, via Tiziano, via Fra Giocondo, via Mario Rutelli, via Giuseppe Calderini, via da Sansovino, via da Rossellino, zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:
- largo Antonio Sarti, largo Mario Mazzucca, piazzale delle Belle Arti, piazzale Gentile da Fabriano, piazza Mancini, piazzale Cardinal Consalvi, piazza dei Carracci, piazza Apollo d’Oro, via Guido Reni 7, via Guido Reni 24, via Guido Reni 27.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per i disagi.
Foto di repertorio