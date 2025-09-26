Primavalle, liberate due aree occupate: rimossi 10 metri cubi di rifiuti

Roma – Eseguita ieri una duplice operazione di ripristino del decoro in due diverse aree nel quartiere di Primavalle.
L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale
A seguito di alcune segnalazioni dei cittadini della zona, gli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale, con l’ausilio del personale della Polizia di Stato, sono intervenuti per liberare i due siti occupati abusivamente con tende e baracche, rispettivamente in via Pasquale II ed in via Pietro Bembo, non distanti da aree frequentate da bambini.
Al momento delle operazioni non è stato trovato nessun occupante.
Rimossi invece più di 10 mc di rifiuti, con l’ausilio di operatori Ama e Ufficio Decoro Urbano di Roma Capitale. Tramite l’intervento di personale del XIV Municipio è stato inoltre effettuato lo sfalcio del verde dell’intera area. Potrebbero seguire aggiornamenti.