Gravissimo incidente sul lavoro a Colleferro nel pomeriggio di oggi, 25 settembre 2025: meccanico elitrasportato a Roma.

Grave incidente sul lavoro a Colleferro in un’officina: necessaria l’eliambulanza. Ecco cosa è successo

Stando alle prime informazioni del caso, un meccanico è rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi in un’officina di via Casilina.

L’uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla componente meccanica di un motore mentre era al lavoro. Allertati immediatamente i soccorsi che, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l’ intervento di un’eliambulanza. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine, che ora dovranno ricostruire l’ esatta dinamica di quanto avvenuto.

