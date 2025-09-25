Colleferro – Demolizione di un muro di cinta: modifiche alla viabilità, ecco dove e quando. I dettagli dall’Amministrazione Comunale.
Si comunica alla cittadinanza che è istituito:
- dalle ore 07.00 del 26/09/2025 alle ore 07.00 del 27/09/2025, nel tratto di via Degli Esplosivi compreso fra Viale Sandro Pertini e Via S. Ambrogio il divieto di circolazione per tutti i veicoli provenienti da Via Latina in direzione di Via degli Esplosivi, eccetto gli utenti della Asl che potranno accedere alla struttura da Viale Sandro Pertini;
- il divieto di circolazione per tutti i veicoli provenienti da Largo Oberdan e da via Romana in direzione di Via Degli Esplosivi, nel tratto compreso fra Via S. Ambrogio e Viale Sandro Pertini;
- il divieto di transito ai pedoni nel tratto compreso fra Via S. Ambrogio e Viale Sandro Pertini;
- l’obbligo di svolta a destra ai veicoli provenienti da Via S. Ambrogio all’incrocio con Via Degli Esplosivi;
- il divieto di sosta con la rimozione forzata di tutti i veicoli dall’incrocio di via Romana all’incrocio di via S. Ambrogio.
E’ altresì istituito dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di sabato 27 settembre 2025 il senso unico alternato di circolazione nel tratto di strada compreso tra v.le S. Pertini e via S Ambrogio.
È data facoltà al personale della Polizia Locale, nella gestione dei servizi di viabilità, apporre ulteriori obblighi e/o modificazioni a quanto ordinato, a seconda delle valutate necessità.
Foto di repertorio