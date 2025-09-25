A1, brutto incidente per un camion a Valmontone: paura per un uomo

Alle ore 4:30 circa di oggi, 25 settembre 2025, la Sala Operativa ha inviato la squadra dei Vigili del Fuoco di Palestrina (24a) sull’autostrada del Sole A1, all’altezza del km 585, in prossimità dell’uscita di Valmontone per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante.
A1, l’intervento dei Vigili del Fuoco in prossimità dell’uscita di Valmontone
Giunti sul posto i soccorritori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti estraendo il conducente del camion, rimasto intrappolato all’interno della cabina per affidarlo alle cure del 118. Presente sul posto la polizia stradale.
Leggi anche – Valmontone, continui furti all’Outlet: arrestate tre donne, denunciata una coppia
Potrebbero seguire aggiornamenti.