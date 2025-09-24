A1 – Incidente tra un camion e un’auto: 8km di coda tra Ferentino e Colleferro nel pomeriggio di oggi, 24 settembre 2025.

A1, incidente tra un camion e un’auto: 8km di coda tra Ferentino e Colleferro. I dettagli

“Sulla A1 Milano-Napoli tra Ferentino e Colleferro verso Roma, ci sono 8km di coda in aumento, a seguito di un incidente avvenuto al km 599 e 100, nel quale sono rimasti coinvolti un camion ed una vettura.

Il traffico defluisce su una sola corsia.

A chi viaggia verso Roma, consigliamo di uscire a Ferentino, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Colleferro.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Entrata consigliata verso Roma: Colleferro. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Ferentino”, è quanto riportato dal portale di Autostrade per l’Italia.

Foto di repertorio