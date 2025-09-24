Operazione antidroga a Roma: arrestate 17 persone

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 17 persone e sequestrato decine di dosi di sostanza stupefacente, tra cui crack, cocaina, eroina, hashish, marijuana e estratto di THC in polline, oltre a denaro ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

Le indagini e gli arresti

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in Via della Vasca Navale, a seguito di controllo stradale, hanno arresto un cittadino romano di 67 anni a bordo di auto a noleggio, che è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina divisi in 8 dosi.

Gli stessi militari, hanno fermato anche un motorino con a bordo un 19enne italiano e un 21enne filippino. I due, che fin da subito hanno avuto un atteggiamento sospetto agli occhi dei Carabinieri, sono stati perquisiti e trovati in possesso di 13 grammi di cocaina, divisa in 27 involucri termosaldati e di 10 grammi di crack, nonché della somma di 225 euro in contanti. Presso le loro abitazioni, sono stati trovati altri 4660 euro, sequestrati in quanto ritenuti proventi dell’illecita attività di spaccio.

Nel quartiere San Paolo, i Carabinieri della Stazione Roma EUR, transitando in Via Giovannipoli, hanno notato un uomo cedere un involucro a un altro dalla finestra della propria abitazione. Intervenuti immediatamente, i militari hanno bloccato la compravendita e, entrando nell’abitazione del romano, classe 1982, già ai domiciliari per altra causa, lo hanno trovato in possesso di 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 30 euro. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come consumatore, in quanto trovato con una dose di cocaina.

Sempre i Carabinieri della Stazione Roma EUR hanno arrestato un 19enne romano, controllato a bordo della sua auto in Via della Cecchignola. Durante il controllo, sono stati trovati 10 grammi di hashish nell’auto, mentre in casa il giovane custodiva altri 71 grammi della stessa sostanza nel congelatore, oltre a 61 grammi di marijuana e circa mezzo grammo di estratto di THC in polline, che è estratto direttamente dai tricomi della pianta e presenta un’altissima concentrazione di cannabinoidi, ovvero i principi attivi della cannabis. Per questo motivo, nel mercato illegale, è ricercato in purezza da chi desidera sperimentarne gli effetti psicotropi.

Nel quartiere Garbatella, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due romani, di 63 e 39 anni, notati entrare in un seminterrato dopo aver lasciato alcuni giovani ad attenderli. I militari li hanno seguiti e sorpresi mentre confezionavano dosi di hashish per un totale di 6 grammi. Durante le perquisizioni nelle loro abitazioni, sono stati recuperati complessivamente 83 grammi di hashish, 16 di marijuana, oltre a bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento.

In Via Manin, I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno notato un uomo, un ghanese di 25 anni, intento a cedere una dose di stupefacente ad un altro giovane. Quando i militari lo hanno raggiunto, lui ha opposto resistenza violenta sferrando calci e pugni, ma ciò non è bastato a guadagnarsi la fuga. I Carabinieri l’hanno perquisito, trovato in possesso di 5 dosi di crack e infine arrestato.

Sempre in Via Manin, stavolta i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, hanno arrestato un egiziano di 20 anni dopo aver ceduto una dose di hashish ad un giovane.

La perquisizione a suo carico ha permesso di trovare altri 20 grammi di hashish e del denaro contante.

Nel quartiere Città Giardino, i Carabinieri della locale Stazione, durante un controllo notturno hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 36 dosi di cocaina, per un totale di 17 grammi, e di 2.400 euro in contanti.

Sempre i Carabinieri della Stazione Città Giardino, in Viale Jonio, durante un posto di controllo hanno fermato una utilitaria, poi risultata a noleggio, con alla guida una donna italiana di 28 anni. I militari hanno deciso di approfondire il controllo, trovando nell’auto 24 dosi tra cocaina e crack e denaro contante.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere, in Via Cutigliano, hanno sorpreso un uomo mentre cedeva sostanza stupefacente. Si tratta di un romano, classe 1966, trovato in possesso di 7 dosi di eroina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato, mentre il consumatore è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

I Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno arrestato un romano di 21 anni, che a seguito di controllo è stato trovato in possesso di 42 grammi di hashish e 435 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Scattate le manette per un altro romano, un 19enne, che in Via degli Ammiragli è stato notato durante la trattativa soldi-droga con un 17enne. Il maggiorenne, è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 4 grammi, oltre ai 26 trovati nel suo zaino. Il minorenne è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze.

In poche ore, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato due romani per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel primo caso, durante una perquisizione domiciliare, un 37enne è stato trovato in possesso di 113 grammi di hashish, 615 euro e strumenti per la pesatura e il confezionamento. Nel secondo caso, i militari hanno fermato un 17enne, trovato inizialmente con una dose di hashish. Solo la perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di recuperare ulteriori 135 grammi della stessa sostanza, insieme a bilancino e materiale per il confezionamento.

Infine, i Carabinieri della Stazione Parioli hanno arrestato un 21enne italiano, notato con fare sospetto all’interno del giardino pubblico Caio Sinicio Belluto. Addosso al giovane sono stati trovati 90 grammi di hashish e 240 euro in contanti.

Tutti gli stupefacenti e le somme di denaro sono stati sequestrati e debitamente custoditi per i successivi adempimenti.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.