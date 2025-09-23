Sapienza, occupata la facoltà di Lettere: continuano le mobilitazioni pro Palestina

Roma – Occupata la facoltà di Lettere e Filosofia de La Sapienza: continuano le mobilitazioni pro Palestina, dopo lo sciopero generale di ieri, 22 settembre 2025.

L’intenzione degli studenti, come spiegato in un post da Cambiare Rotta, è quello di organizzare un presidio attivo, che oggi alle 12:00 sarà presente sotto il Rettorato.

Riportiamo il post integrale pubblicato da Cambiare Rotta.

Occupata la Facoltà di Lettere: ecco cosa sta succedendo

“L’enorme corteo di Roma per la Sumud Flotilla e per la Palestina dopo aver bloccato la Sapienza stamattina (ieri mattina, ndr) insieme ai lavoratori TAB, ai docenti e ai ricercatori, dopo aver bloccato tutta la città, torna in università e occupa la facoltà di lettere!

Come i portuali di Genova, lo abbiamo promesso: contro la complicità con Israele BLOCCHIAMO TUTTO!

Questa giornata di sciopero generale che ha bloccato tutte le attività è solo l’inizio, da lettere occupata organizzeremo la solidarietà alla Flotilla e alla Palestina!

Gli studenti, i lavoratori, la società tutta oggi (ieri, ndr) ha dimostrato di stare con la Palestina e di non accettare più le politiche del governo Meloni, di guerra e di complicità con il genocidio.

Occupiamo per organizzarci e per richiedere di nuovo, a gran voce lo stop degli accordi con Israele, fermare la militarizzazione e la guerra.

Il primo step sarà in occasione della seduta del Senato Accademico di domani (oggi, ndr) alle h.12:00: Rettrice Polimeni non basta augurare buon vento alla Flotilla, ora bisogna rompere gli accordi, bisogna passare dalle parole ai fatti!”

Foto dalla pagina Facebook di Cambiare Rotta