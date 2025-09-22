Maltempo nel Lazio, grandinate e temporali: l’allerta arancione

Maltempo nel Lazio, si intensifica l’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile, che innalza il livello da giallo ad arancione.

Maltempo nel Lazio, grandinate e temporali: allerta arancione diramata dalla Protezione Civile

Stando a quanto riportato dal Dipartimento della Protezione Civile, sono previste nel Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

L’allerta meteo arancione ha validità dal tardo pomeriggio di oggi, 22 settembre 2025, e per le successive 24-36 ore.

Fonte: Protezione Civile del Lazio

Foto di repertorio