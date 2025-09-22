Storia a lieto fine a Frosinone, vuole farla finita: salvato un uomo

Nella giornata di sabato scorso, la Polizia di Stato di Frosinone ha rintracciato un uomo che aveva manifestato intenti suicidi, come da nota di ricerca inserita nella banca dati delle Forze di Polizia.

L’intervento della Polizia di Stato

Nell’attività di ricerca coinvolto anche personale del Commissariato di Fondi, che ha monitorato la posizione dell’uomo tramite gps del telefono cellulare, intercettandolo nel territorio di Frosinone.

Nella circostanza è stata allertata la sala operativa della Questura di Frosinone, che diramava la nota alle Volanti presenti sul territorio, che lo hanno intercettato in un bar, nella parte bassa del capoluogo, e che, con grande professionalità, sono riusciti a guadagnare la fiducia dell’uomo, affidandolo infine alle cure dei sanitari.

Foto di repertorio