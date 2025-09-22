Roma nel caos per lo sciopero indetto oggi, 22 settembre 2025, a sostegno della popolazione palestinese.

Roma, sciopero per Gaza: chiusa la stazione Termini. I dettagli

Su disposizione delle Forze dell’Ordine, la stazione Termini, il principale nodo ferroviario di Roma, è stata già chiusa, in anticipo rispetto all’orario previsto dallo sciopero.

L’allerta per le tensioni che si potrebbero palesare nel corso della manifestazione è molto alta. I treni non coinvolti dallo sciopero della metro A e B, stando a quanto si apprende dal portale di ATAC, transiteranno a Termini ma non effettueranno la fermata.

La manifestazione è prevista proprio a piazza dei Cinquecento, davanti quindi alla Stazione, alle ore 11:00.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio