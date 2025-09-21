Cadavere sui binari tra Settebagni e Roma Tiburtina: circolazione ferroviaria rallentata dalla mattinata di oggi, domenica 21 settembre 2025.

“Nel Nodo di Roma, la circolazione ferroviaria è tornata regolare tra Settebagni e Roma Tiburtina dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità intervenute per il rinvenimento di un cadavere nei pressi della sede ferroviaria.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni coinvolti hanno registrato rallentamenti compresi tra 30 e 60 minuti”, è l’ultimo aggiornamento riportato dal portale di Trenitalia.

Il macabro ritrovamento è avvenuto poco prima delle 12:00 di oggi; al momento non è ancora stata identificata la vittima e non sono stati rilasciati dettagli sull’esatta dinamica dei fatti. Potrebbero seguire aggiornamenti.

