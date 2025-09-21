Attualità Meteo

Maltempo nel Lazio: pioggia e temporali dal pomeriggio di domani

Maltempo nel Lazio: allerta meteo gialla dal pomeriggio di domani, lunedì 22 settembre 2025.

Maltempo nel Lazio: pioggia e temporali dal pomeriggio di domani, l’allerta meteo della Protezione Civile

Stando a quanto riportato dal portale della Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, nella seconda parte della giornata. 

L’allerta meteo ha validità dal pomeriggio di domani, 22 settembre, e per le successive 12-18 ore.

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile del Lazio

