Maltempo nel Lazio: allerta meteo gialla dal pomeriggio di domani, lunedì 22 settembre 2025.
Maltempo nel Lazio: pioggia e temporali dal pomeriggio di domani, l’allerta meteo della Protezione Civile
Stando a quanto riportato dal portale della Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, nella seconda parte della giornata.
L’allerta meteo ha validità dal pomeriggio di domani, 22 settembre, e per le successive 12-18 ore.
Fonte: Dipartimento della Protezione Civile del Lazio
Foto di repertorio