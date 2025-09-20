Sgurgola, 70° Festa dell’Uva dal 26 al 28 settembre: il programma

L’Amministrazione Comunale con il contributo della Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, in collaborazione con le Associazioni Locali, Commercianti, Produttori Locali, Imprenditori, Volontari e Cittadini organizzano la 70° Festa dell’Uva a Sgurgola.
Il programma
Venerdì 26 settembre 2025
- Ore 17,30: Apertura festa, stand, ristori fraschette;
- Ore 21,30: Piazza Arringo Spettacolo Musicale con il gruppo gli Hernicantus;
Sabato 27 settembre 2025
- Ore 16,00: Apertura Mostra tradizionale e percorso enogastronomico;
- Ore 17,00: Sfilata ed esibizione sul palco del gruppo folk “I Razzacollitti”;
- Ore 20,00: Apertura fraschette;
- Ore 22,00: Piazza Arringo spettacolo musicale con il gruppo “I Brigalè”;
Domenica 28 settembre 2025
- Ore 09,00: Giro del paese con la Banda Musicale “Città di Sgurgola” diretta dal Prof. Filippo Corsi;
- Ore 09,00: Apertura punti vendita prodotti tipici locali;
- Ore 10,00: Piazza Arringo apertura Mostra delle UVE;
- Ore 10,30: Dimostrazione pratica dell’antica arte di fare la pasta a mano “La Sfoglia di una volta” a cura di Loredana Nereggi;
- Ore 10,30: Inizio percorso Enogastronomico a cura dell’Associazione “Tempo Variabile”;
- Ore 14,30: Sfilata dei Carri Allegorici preceduti dai gruppi Folklorici e dalla Banda Musicale Folkloristica “La Velocissima” di Rignano Flaminio;
- Ore 17,00: Riconoscimento, in occasione dell’Anno Giubilare 2025 di persone, oggi decedute, che si sono contraddistinte per aver contribuito alla crescita ed allo sviluppo del nostro Paese: Bellardini Valdino Leonardo, Graziani Bruno, Morgia Nando, Perfetti Egidia, Bellotti Antonio e Bellardini Loreto;
- Ore 17,30: ESTRAZIONE DELLA TOMBOLA.
A SEGUIRE PREMIAZIONI, SALUTI E RINGRAZIAMENTI