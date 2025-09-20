Attualità Eventi

Sgurgola, 70° Festa dell’Uva dal 26 al 28 settembre: il programma

L’Amministrazione Comunale con il contributo della Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, in collaborazione con le Associazioni Locali, Commercianti, Produttori Locali, Imprenditori, Volontari e Cittadini organizzano la 70° Festa dell’Uva a Sgurgola. 

Il programma

Venerdì 26 settembre 2025

  • Ore 17,30: Apertura festa, stand, ristori fraschette;
  • Ore 21,30: Piazza Arringo Spettacolo Musicale con il gruppo gli Hernicantus;

Sabato 27 settembre 2025

  • Ore 16,00: Apertura Mostra tradizionale e percorso enogastronomico;
  • Ore 17,00: Sfilata ed esibizione sul palco del gruppo folk “I Razzacollitti”;
  • Ore 20,00: Apertura fraschette;
  • Ore 22,00: Piazza Arringo spettacolo musicale con il gruppo “I Brigalè”;

Domenica 28 settembre 2025

  • Ore 09,00: Giro del paese con la Banda Musicale “Città di Sgurgola” diretta dal Prof. Filippo Corsi;
  • Ore 09,00: Apertura punti vendita prodotti tipici locali;
  • Ore 10,00: Piazza Arringo apertura Mostra delle UVE;
  • Ore 10,30: Dimostrazione pratica dell’antica arte di fare la pasta a mano “La Sfoglia di una volta” a cura di Loredana Nereggi;
  • Ore 10,30: Inizio percorso Enogastronomico a cura dell’Associazione “Tempo Variabile”;
  • Ore 14,30: Sfilata dei Carri Allegorici preceduti dai gruppi Folklorici e dalla Banda Musicale Folkloristica “La Velocissima” di Rignano Flaminio;
  • Ore 17,00: Riconoscimento, in occasione dell’Anno Giubilare 2025 di persone, oggi decedute, che si sono contraddistinte per aver contribuito alla crescita ed allo sviluppo del nostro Paese: Bellardini Valdino Leonardo, Graziani Bruno, Morgia Nando, Perfetti Egidia, Bellotti Antonio e Bellardini Loreto;
  • Ore 17,30: ESTRAZIONE DELLA TOMBOLA.

A SEGUIRE PREMIAZIONI, SALUTI E RINGRAZIAMENTI