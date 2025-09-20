Sorano, maxi controllo interforze sul territorio: il report

È stata una serata particolarmente impegnativa quella di giovedì, nel corso della quale i Carabinieri della Compagnia di Sora e di tutti i reparti dipendenti hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nelle città di Sora, Isola del Liri, Arpino e nei comuni del circondario.

Il report: ecco cosa è emerso

Controllo di persone sospette e contrasto allo spaccio di stupefacenti erano il “target” che, con il coordinamento del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, avevano i militari.

Con loro un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Roma Santa Maria di Galeria e la concreta e fattiva collaborazione degli uomini del Commissariato di P.S. di Sora, della Tenenza della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali di Sora e del territorio.

Sin dalle prime ore della sera, dislocati in vari punti tra Sora ed Isola del Liri, sono stati eseguiti dei posti di controllo rinforzati finalizzati a verificare la regolarità nella circolazione stradale. Sono state controllate 68 autovetture ed identificate 85 persone, con particolare attenzione all’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, per le cui verifiche è stato impiegato personale in abiti civili con autovetture “civetta” che ha affiancato il personale in uniforme.

Nessuna infrazione rilevata anche se rimane alta l’attenzione perché si sa che il fenomeno, dopo un primo periodo di sicura flessione, sta diventando nuovamente preoccupante malgrado le pesantissime sanzioni. La perfetta sinergia tra gli organi investigativi dell’Arma, della Polizia e della G.d.F., ha poi consentito di esprimere un articolato dispositivo nel Comune di Sora che ha portato all’arresto di due soggetti per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Mentre i militari della Stazione di Isola del Liri, hanno eseguito una perquisizione con rinvenimento di droga a carico di due soggetti, nella cui disponibilità sono stati trovati circa 5 grammi di cocaina in dosi, con un bilancino di precisione e materiale vario. Tutto sequestrato ed in approfondimento.

Sempre a Sora, nel corso di un articolato dispositivo, è stata controllata una Volkswagen Tiguan con a bordo un 20enne. Al controllo alcolemico il conducente è risultato positivo, con 1,1 g/l di rilevamento minimo. La patente è stata ritirata e l’autovettura, del padre, sottoposta a fermo amministrativo. Si tratta di una gravissima violazione per un guidatore inesperto che, circolando, era esposto a un grave pericolo ed esponeva allo stesso pericolo tutti gli utenti della strada. Ancora, su Viale San Domenico della città Volsca, è stato controllato un soggetto sospetto, già noto ai Carabinieri. Aveva con se uno zaino all’interno del quale sono state trovate 9 confezioni da circa un kg di Parmigiano Reggiano, riportanti il logo di un supermercato del luogo. Controllato il sistema di videosorveglianza è stato effettivamente verificato che l’uomo aveva perpetrato il furto. Condotto in Caserma a seguito delle formalità di rito, la merce asportata veniva restituita ai legittimi proprietari.

In viale San Domenico nel corso dei posti di blocco, inoltre, sono stati controllati un 34enne di Balsorano (AQ) ed un 30enne sorano, trovati in possesso di hashish per uso personale, così come nel corso di un altro controllo avvenuto in Piazza indipendenza, dove un 22enne di Arce (FR) è stato trovato con della marijuana. Tutti è tre sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone.

Gli analoghi controlli effettuati anche ad Isola del Liri, come già detto, hanno portato al rinvenimento di altro stupefacente trovato in possesso di due persone, mentre un 46enne di Monte San Giovanni Campano, pluripregiudicato, veniva controllato nel territorio nonostante in passato fosse stato già allontanato con Foglio di Via Obbligatorio. Lo stesso era in compagnia di una 38enne di Frosinone, anch’essa con numerosi precedenti, la quale è stata proposta per l’irrogazione del Foglio di Via dalla Città della Cascata. In Via Ghigi Nobile ed in Via Roma, nel corso di altri controlli nella tarda serata, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti un 19enne di Fontana Liri trovato con un grammo e mezzo di hashish ed un 28enne di Monte San Giovanni Campano trovato con mezzo grammo di cocaina.

Stessa sorte toccata ad un 20enne di Casalvieri, controllato a Posta Fibreno dal dispositivo posto in essere dalla Stazione di Vicalvi con il supporto della Stazione di Alvito; che è stato trovato con un grammo e mezzo di hashish.

Nel corso della serata, nell’ambito di analogo servizio, in Strangolagalli, sono stati intercettati e proposti per il Foglio di Via dal Comune 6 persone, tutte pregiudicate, controllate in due diversi momenti dai militari della Stazione con il supporto di quelli di Monte San Giovanni Campano. Si tratta di una 52enne ed un 36enne di Arce, di un 35enne di Sora, di un 36enne di Colfelice (FR), di un 48enne di Frosinone e di un 51enne di Torrice.

Uno sforzo importante quello espresso dai Carabinieri delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora per la salvaguardia dei cittadini che, con la stretta e costante collaborazione del Commissariato della Polizia di Stato di Sora, della Tenenza della Guardia di Finanza di Sora e delle Polizie Locali del territorio, mantiene sempre alta l’attenzione sulle dinamiche delinquenziali. Importante è l’apporto dei cittadini che continuano con le loro segnalazioni a fornire preziosi contributi per contrastare reati predatori e lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.