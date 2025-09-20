Frosinone, scoperta una frode fiscale per oltre 66 milioni di euro

Frosinone – Importante operazione di servizio volta al contrasto dell’evasione, delle frodi fiscali e degli illeciti in materia di spesa pubblica, portata a termine dal Comando Provinciale di Frosinone, che ha consentito di scoprire una frode fiscale milionaria – per oltre 66 milioni di euro – perpetrata da un’impresa operante sul territorio nazionale ed estero, nel settore del commercio all’ingrosso di computer e software.

Le indagini della Guardia di Finanza

Ad operare sono stati i militari della Tenenza di Fiuggi che, a seguito di mirata attività investigativa, hanno

individuato un’impresa risultata non in regola con gli obblighi dichiarativi. I dati e gli elementi acquisiti

mediante un’attenta analisi di rischio hanno manifestato evidenti aspetti di anomalia consistenti in elevati volumi

movimentati, con trasferimento della maggior parte dei fondi all’estero, operatività orientata alla distrazione di

fondi aziendali, mediante false fatturazioni, con la finalità di ricavarne illeciti profitti, nonché all’indebita

percezione di erogazioni pubbliche per circa 88.000 euro.

Al fine di ricostruire i rapporti che la società ha intrattenuto all’estero, sono state predisposte specifiche richieste

rivolte a diversi Stati membri dell’U.E., attraverso le quali sono state acquisite informazioni che, elaborate

investigativamente, hanno permesso di rilevare che anche taluni clienti e fornitori – sia esteri che italiani – sono

risultati inesistenti, privi di qualsivoglia organizzazione imprenditoriale e/o loro stessi coinvolti in sistemi di

evasione fiscale.

La complessa attività d’indagine svolta dai Finanzieri di Fiuggi ha consentito, pertanto, di ricostruire in capo

all’impresa una frode fiscale per oltre 66 milioni di euro, nel cui ambito è stata accertata base imponibile sottratta

a tassazione ed evasione in materia di I.V.A., I.Re.S., I.R.A.P..

A conclusione delle investigazioni, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone il legale rappresentante della società per le ipotesi di reato di dichiarazione infedele, omessa

dichiarazione, emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, occultamento e/o distruzione di documenti

contabili, indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nell’ambito del descritto contesto sono stati rilevati,

inoltre, i requisiti di applicabilità della normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Per garantire la pretesa erariale, è stata avanzata la proposta di sequestro preventivo, finalizzato alla successiva

confisca, dei beni che costituiscono il profitto ovvero il prezzo dei reati contestati, a seguito della quale l’A.G. ha emesso un’ordinanza di “sequestro preventivo per equivalente”, che ha consentito il sequestro di beni mobili e

immobili registrati per un valore complessivo di oltre 200.000 euro.

Il presente comunicato viene effettuato in ossequio al d.lgs. 106/2006, come modificato dal d.lgs. 188/2021 – nel

rispetto del diritto della persona sottoposta a indagini/imputato, da ritenersi non colpevole fino a sentenza

definitiva -, in quanto ricorrono “specifiche ragioni di interesse pubblico che lo giustificano” per la particolare

rilevanza pubblica dei fatti oggetto degli accertamenti e per le esigenze costituzionalmente tutelate connesse al

diritto all’informazione, al fine di fornire notizie in modo trasparente e rispettoso dei diritti degli indagati e delle

parti offese.