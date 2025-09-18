Attualità Eventi

Giornata degli Internati Militari Italiani: l’evento commemorativo a Paliano

In occasione della ricorrenza dedicata alla memoria degli Internati Militari Italiani (IMI), il Comune di Paliano è lieto di annunciare un evento commemorativo che si terrà sabato 20 settembre alle ore 10:00 presso il teatro comunale Esperia.

I dettagli sull’evento

L’iniziativa ha lo scopo di rendere omaggio ai militari italiani, soprattutto palianesi, catturati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e internati nei campi di prigionia, molti dei quali rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e pagarono con la prigionia, le privazioni e spesso la vita, la loro scelta di fedeltà all’Italia libera.

L’iniziativa prevede la presentazione del libro di Roberto Salvatori “Militari palianesi caduti e dispersi nella Seconda Guerra Mondiale”, la proiezione di un video con la collaborazione di Patrizia Latini e la lettura di diverse lettere degli internati palianesi.

A seguire deposizione della Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti di viale Umberto I e lo svelamento della targa commemorativa.