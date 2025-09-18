Ancora controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, nel quartiere Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità, con particolare attenzione agli illeciti inerenti alle sostanze stupefacenti, cooperando in sinergia con le altre forze di polizia e seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ancora un blitz al Quarticciolo: quattro arresti, sequestrati circa 3kg di droga. I dettagli

Il bilancio dell’attività è di 4 persone arrestate e di circa 3 kg di droga, tra cocaina, crack e hashish, suddivisi in più di 5.100 dosi.

Nello specifico, a seguito della perquisizione domiciliare ed ispezione dei luoghi antistanti l’abitazione di un 59enne italiano, già noto per precedenti reati, grazie al fiuto del cane Nathan i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2,8 kg di cocaina e crack, suddivisi in 5.100 dosi.

Le dosi erano occultate in parte in un nascondiglio ricavato sul terreno nei pressi della sua abitazione e in parte nella camera della sua abitazione.

Gli stessi Carabinieri della Compagnia Casilina hanno poi arrestato una 31enne italiana, bloccata in zona dopo aver strappato una collanina in oro dal collo di un passeggero di un bus. Refurtiva recuperata e restituita alla vittima.

Sempre al Quarticciolo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno arrestato un 18enne egiziano trovato in possesso di droga e denaro contante. Fermato a bordo di una Opel Corsa, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, al termine della quale sono stati rinvenuti 94 grammi di hashish suddivisi in 6 involucri, 1 grammo di cocaina e 4.820 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare altri 1.000 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Altri due giovani sono stati sanzionati amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti.

In totale, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno identificato 109 persone e eseguito verifiche su 66 veicoli.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.