Indagini in corso sulla morte di un uomo di 50 anni originario di Valmontone.

Colleferro, si reca in ospedale per dei dolori addominali: muore a Tor Vergata. Indagini e accertamenti in corso sul decesso di un 50enne di Valmontone

Il 50enne, lamentando dei forti dolori addominali, si era recato all’ospedale di Colleferro ma dopo due giorni era stato trasferito a Tor Vergata. Dopo un intervento chirurgico, la situazione è peggiorata e, nella notte, l’uomo è morto.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa dell’associazione Codici, che ha presentato un esposto in Procura per fare chiarezza sulla vicenda.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Il comunicato di Codici sul presunto caso di malasanità

Chiarire le cause di una morte su cui incombono ombre pesanti ed inquietanti. È la richiesta dell’esposto che l’associazione Codici ha deciso di presentare alla Procura su un caso sospetto di malasanità.

Il ricovero a Colleferro e poi il trasferimento a Roma

La vittima, un 50enne di Valmontone, si era recata al Pronto Soccorso dell’ospedale Parodi Delfino di Colleferro (Roma) lamentando forti dolori addominali. Stando a quanto emerso finora, l’uomo è stato ricoverato in reparto ma le sue condizioni non sono migliorate, tanto che due giorni dopo è stato trasferito al Policlinico di Tor Vergata a Roma. Nella struttura capitolina è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Nel giro di poche ore, però, la situazione è precipitata. Prima un arresto cardiaco, poi il trasferimento in terapia, nella notte il decesso.

Esposto in Procura per fare chiarezza

“Bisogna fare luce sulle cure che sono state fornite al paziente – afferma l’avvocato Marina Peretto, Responsabile di Codici Colleferro –. In particolare, è opportuno verificare se ci sono state negligenze da parte dei sanitari. Cosa è stato fatto in Pronto Soccorso e poi in reparto? Ed ancora: cosa è successo al Policlinico di Tor Vergata, dove l’uomo è deceduto subito dopo l’intervento? Ci auguriamo che la magistratura faccia luce su quanto avvenuto, dando una risposta ai tanti interrogativi che ruotano intorno a questa tragica vicenda”.

Malasanità, segnalazioni e assistenza

L’associazione Codici è impegnata da anni contro la malasanità attraverso la campagna “Indigniamoci!”, che coinvolge tutti gli Sportelli presenti sul territorio nazionale per raccogliere le segnalazioni dei pazienti e dei loro parenti, e fornire assistenza. È possibile segnalare danni o irregolarità nelle cure, negli interventi o nelle diagnosi.

Fonte: Associazione Codici

Foto di repertorio