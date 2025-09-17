Carta d’identità elettronica a Roma: nuovo open day

Roma – Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 settembre, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, VI, VII, IX, XI, XIII (sabato 20), mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 20 che in quella di domenica 21.

Info e dettagli

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 19 settembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 20 SETTEMBRE 2025:

Municipio III: la sede di via Fracchia, 45 sarà aperta sabato 20, dalle 8,00 alle 13,00.

Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti, 11 sarà aperta sabato 20, dalle 8,00 alle 16,30.

Municipio VII: la sede di piazza Cinecittà, 11 sarà aperta sabato 20, dalle 8,30 alle 16,00.

Municipio IX: la sede di viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta sabato 20, dalle 8,00 alle 16,00.

Municipio XI: la sede di via Portuense, 579 sarà aperta sabato 20, dalle 8,00 alle 14,00.

Municipio XIII: la sede di via Aurelia, 470 sarà aperta sabato 20, dalle 8,30 alle 13,30.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 20 E DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 20 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 21 dalle 8.30 alle 12.30.

Foto di repertorio