Roma, occupazioni abusive a Tor Bella Monaca: cinque denunce

Roma – Occupazioni abusive, intervento della Polizia Locale a Tor Bella Monaca: liberati due appartamenti e 5 persone denunciate.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Questa mattina, nell’ambito delle attività di contrasto alle occupazioni abusive, gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale hanno eseguito un intervento mirato in zona Tor Bella Monaca, che ha portato al recupero di due appartamenti di proprietà comunale.

Gli immobili, siti in via Brandizzi e via Labruzzi, erano stati occupati da cinque persone, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, che sono state denunciate per occupazione abusiva di immobile pubblico.

Gli appartamenti sono stati riconsegnati al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, che provvederà alla messa in sicurezza degli stessi per impedirne nuove occupazioni, consentendone la successiva assegnazione agli aventi diritto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.