I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 18 persone e sequestrato decine di dosi di sostanza stupefacente, tra cui crack, cocaina, hashish, marijuana, shaboo, oltre a denaro ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

Operazioni antidroga a Roma: 18 persone in manette e sequestrate decine di dosi di stupefacenti. I dettagli

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato in flagranza un giovane romano di 18 anni, residente nel quartiere Centocelle. Gli operanti, recatisi presso l’abitazione dell’indagato per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno proceduto a una perquisizione domiciliare d’iniziativa, nel corso della quale sono state rinvenute 361 grammi di crack diviso in 252 dosi e ulteriori 138 grammi di crack non confezionato, per un totale di 499 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro, sottraendola così dal mercato della droga.

I Carabinieri della Stazione Tor Tre Teste, invece, hanno arrestato un cittadino eritreo, che alla vista dei militari tentava di darsi alla fuga, nascondendosi all’interno di un bar.

I militari, una volta scovato l’uomo l’hanno sorpreso mentre gettava in un cestino un bicchiere di plastica contenente sostanza stupefacente contenente 13 grammi di cocaina e 7 di crack.

In Piazza Antonio Meucci, i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese hanno arrestato un 39enne filippino trovato con 4 g di shaboo e 355 euro. In casa rinvenuti bilancino, materiale da confezionamento, 2.700 euro in contanti e agende con rendiconti di spaccio.

In Piazza Trilussa, i Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere hanno fermato e arrestato un 18enne marocchino che alla loro vista tentava di nascondere un pacchetto di sigarette che conteneva 22 g di hashish e 7 grammi di cocaina. Addosso aveva 160 euro, sequestrati, in quanto ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

In Via degli Scaligeri, i Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta, nel corso di una perquisizione delegata dall’autorità giudiziaria, hanno arrestato un 30enne romano trovato in possesso di 58 grammi di cocaina, 500 g di hashish, due bilancini di precisione e 2.555 euro.

Sempre la Stazione Bravetta ha arrestato un giovane albanese, che notato a bordo di autovettura a noleggio e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 27 grammi di crack e 12 di cocaina, nonché di 1425 euro in contanti.

Stessa sorte per una donna romana classe ’89, fermata a bordo di un’utilitaria mentre transitava nel quartiere Monteverde Nuovo. La donna, celava mezzo grammo di crack e 4 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, oltre a 520 euro in contanti.

A finire nei guai anche un uomo marocchino, classe ’88, controllato nel quartiere San Paolo. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, alcune dosi di crack e 2.820 euro in contanti. Successivamente, la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori frammenti di hashish per 4 grammi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Un altro sequestro ingente, operato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale che hanno arrestato un uomo romano, classe ’94, e denunciato un minorenne. I due, notati in Viale Medaglie d’Oro sono stati sottoposti a controlli approfonditi. Il maggiorenne nascondeva ben 1,2 kg di marijuana e 750 euro in contanti, il minorenne, invece, celava 1 grammi di hashish, 6 grammi e mezzo di wax (una forma concentrata di cannabis) e 3.800 euro in contanti.

Gli stessi militari, poi, hanno arrestato un altro romano, un 49enne, trovato in possesso di alcune dosi di crack, cocaina e shaboo, oltre a denaro contante ritenuto provento di spaccio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno arrestato un romano, fermato a bordo della propria autovettura nel quartiere Tufello, trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e denaro contante.

A Talenti, stessa sorte per un uomo russo classe ’90, con la differenza che l’autovettura era a noleggio e che lui celava 11 dosi di cocaina e 7 di crack.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, in viale Giorgio Morandi, hanno notato un uomo cedere tre dosi di crack e due di hashish ad un acquirente segnalato poi alla prefettura. Fermato, l’uomo è stato trovato in possesso di altre sette dosi di crack e di 280 euro in banconote di piccolo taglio.

Gli stessi militari poi, hanno fermato, all’interno dei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Esquilino, un uomo che è stato trovato in possesso di alcune dosi di crack, ceduti poco prima a un acquirente segnalato all’Autorità competente, e di 410 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Anche in questo caso la sostanza stupefacente è stata inviata ad analisi di laboratorio e tutto il materiale posto sotto sequestro. L’interessato, a cui è stato notificato anche un ordine di allontanamento, è stato arrestato e tradotto in aula per rito direttissimo.

I Carabinieri della Stazione Roma Eur, in Via Fulvio Bernardini, durante un servizio in abiti civili hanno affiancato una vettura, inizialmente per effettuare un semplice controllo, quando, i due occupanti dell’auto, due romani di 21 anni, hanno offerto ai militari della sostanza stupefacente, mostrando una maglietta al cui interno c’erano 145 grammi di Hashish. Presso l’abitazione di uno dei due, ulteriori dosi di hashish sono state rinvenute, insieme a 2 coltelli e una forbice, intrisi della medesima sostanza psicotropa.

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un cittadino romano di 51 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, trovato in possesso di 106 grammi di cocaina, divisi in 266 involucri.

I militari della Stazione Carabinieri di Tor Vergata, invece, hanno sorpreso e arrestato un cittadino italiano di 58 anni mentre cedeva dosi di crack a un acquirente, successivamente segnalato alla prefettura competente. La perquisizione ha consentito di rinvenire 30 grammi di cocaina, 15 grammi di crack e 60 euro in contanti, sequestrati insieme alla sostanza stupefacente.

Tutti gli stupefacenti e le somme di denaro sono stati sequestrati e debitamente custoditi per i successivi adempimenti.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.