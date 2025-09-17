Scossa di terremoto registrata a Latina nella notte di oggi, 17 settembre 2025: ecco i dati dell’INGV, l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Latina, terremoto nella notte: scossa avvertita anche in altri comuni. I dati

Stando a quanto riportato dall’Ingv, un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto nella zona 4 km E Latina, alle ore 4:10, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.4662, 12.9528 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa è stata avvertita anche nelle province e nei comuni limitrofi; al momento non si segnalano danni o feriti.

Foto di repertorio