Paliano – I vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi sono intervenuti verso le 6:30 di oggi, 16 settembre 2025, per un incidente stradale in via Fontana Barabba: il sinistro ha visto il coinvolgimento di un’autovettura, che è uscita fuori strada.

Brutto incidente a Paliano, interviene l’eliambulanza

La persona coinvolta è stata soccorsa e affidata alle cure del personale del soccorso sanitario 118 e elitrasportata in ospedale.

I vigili del fuoco di Fiuggi insieme ai vigili del fuoco di Colleferro hanno provveduto alla estricazione della persona coinvolta e alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Colleferro, i CC di Anagni, il 118 e l’eliambulanza.