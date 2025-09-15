Trenitalia, riattivata la linea Avezzano-Roccasecca: modifiche alla circolazione dei treni

Da lunedì 15 settembre riapre la linea Avezzano – Roccasecca. Fino al 13 dicembre sono previsti lavori di potenziamento tecnologico dell’infrastruttura, che determineranno modifiche alla circolazione di alcuni treni.

Info e dettagli

Dal 15 settembre al 13 dicembre è prevista l’interruzione dell’intera linea dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e nei fine settimana dalle 22 del venerdì alle 13.55 della domenica. Il servizio sarà garantito con bus dedicati, messi a disposizione dal Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), e accessibili con un regolare biglietto/abbonamento ferroviario.

I bus, per ottimizzare i tempi di percorrenza, effettueranno le fermate nei punti più idonei rispetto alla stazione di riferimento: i punti di sosta sono comunque indicati sul sito Trenitalia e da apposite locandine apposte nelle stazioni ferroviarie. I posti disponibili sui bus possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto e i tempi di percorrenza possono variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Foto di repertorio