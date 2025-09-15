Si è tolto la vita a soli 15 anni: Paolo subiva bullismo da tempo. Una vicenda drammatica, che impone necessariamente una riflessione sul bullismo nelle scuole, un problema ancora troppo in voga tra i giovanissimi.

Si toglie la vita a soli 15 anni, era vittima di bullismo: il dramma di Paolo dalla provincia di Latina. La Procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio

Un dolore atroce quello vissuto in questi giorni dalle comunità di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina dove il ragazzo viveva, e del cassinate, di cui era originario.

Il giovane si è tolto la vita lo scorso 10 settembre, prima di iniziare il secondo anno di superiori. La famiglia aveva denunciato episodi di bullismo già dagli anni delle elementari, stando a quanto hanno dichiarato alla stampa nazionale. Stando sempre a quanto raccontato dalla madre e dal padre di Paolo, non sarebbero stati mai presi provvedimenti.

Un caso che sconvolge l’Italia intera: il ministro dell’istruzione Valditara ha disposto due ispezioni, negli istituti frequentati dal giovane; la Procura di Cassino ora indaga per istigazione al suicidio. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio