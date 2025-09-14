Il premio Nobel Parisi a Colleferro: il racconto sull’incontro

Colleferro – Incontro tanto atteso e molto partecipato quello di oggi pomeriggio, 14 settembre 2025, presso il teatro comunale: il premio Nobel Giorgio Parisi ha infatti incontrato i cittadini di Colleferro.

Il premio Nobel Giorgio Parisi: cosa ha scoperto

Giorgio Parisi, fisico teorico, è stato insignito del Premio Nobel nel 2021 per la Fisica per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria.

L’incontro a Colleferro

L’incontro, che ha avuto luogo presso il teatro comunale Vittorio Veneto, è stato moderato dalla giornalista Patty Torchia; presente sul palco anche il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna.

Il professor Parisi ha quindi spiegato il proprio studio, per poi spaziare e commentare l’attualità. Importanti le riflessioni sulla guerra a Gaza, sull’intelligenza artificiale, la diffusione delle fake news e sul cambiamento climatico.

Il premio Nobel ha condannato i crimini di guerra perpetrati da Israele, sottolineando come la coesione dei diversi Paesi del mondo sia necessaria, oltre che per una questione umana e di solidarietà, anche per affrontare le problematiche relative al cambiamento climatico che stiamo vivendo a livello globale. Per combattere invece la diffusione delle fake news, prosegue il professor Parisi, è necessario sviluppare un proprio senso critico.

Si è trattato di un evento decisamente importante per la città di Colleferro, che per la prima volta, in occasione del 90° anno dalla sua fondazione, ha avuto l’onore di ospitare un premio Nobel.