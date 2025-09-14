Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, martedì 16 settembre, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni della provincia di Frosinone. Ecco i dettagli riportati dal portale di Acea.
I dettagli
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- Comune di Arnara: intero territorio comunale;
- Comune di Arpino: via Abate, via Bove, via Campostinelli, via Cicchillitto, via Colle Bianco, via Colle Carino, via Crepaccio, via Cucù, via Lungo Magnene, via Marziale, via Moncisterna, via Morelli, via Morroni, via Pagnanelli, via Pallisco, via Parcini, via Picinella, via Pietro Nenni, strada provinciale 92, strada provinciale 166, via Quaglieri, via Rondinella, via San Sosio, via Sant’Altissimo, via Vallefredda, via Vano, via Venditti, via Vicinale Fontanile, via Vuotti.
- Comune di Boville Ernica: intero territorio comunale.
- Comune di Broccostella: località Ferrazza, piazza Emilio Monsu, piazza Municipio, traversa I Destra di via Stella, Traversa Iii Destra di Via Stella, via Annandrea, via Ariele, via Aurita, via Campagna, via Campo La Guzza, via Colle Penne, via Cretari, via Ferrazze, via Fontana Scarpata, via Fossato, via Iannere, via Ippolito Nievo, via Ippolito Vievo, via Leito Clizia, via Madonna della Quercia, via Madonna della Stella, via Mandrone, via Marrano, via Pecici, via Pelice, via Perito, via Pignataro, via Ponte Emilio, via San Martino, via Sferracavallo, via Sperduto, via Stella, via Strada per Broccoalto, via Vado la Mola, via Valle della Noce, via Villa Carrara.
- Comune di Castelliri: intero territorio comunale.
- Comune di Ceccano: località Scifelli, strada comunale Ciccotella, strada comunale Costa Paterno’, strada comunale Mandra Zoppa Di Sotto, strada comunale Piana Acquasanta, strada comunale Rovagno Vado Ponziano, strada comunale Vado Ponziano, traversa I di via Anime Sante, traversa I di via Giuseppe Di Vittorio, traversa I di via Madonna Del Loco, traversa I di via Marano, traversa I di via San Francesco, traversa I di via Santa Maria Goretti, traversa II di via Giuseppe Di Vittorio, traversa II di via Marano, traversa II di via San Francesco, traversa III di via Marano, traversa IV di via Marano, via Acqua Santa, via Borgo Berardi, via Casette, via Celleta Iv Traversa, via Celleta V Traversa, via Colle Antico, via Colle Lami, via Colle Leo, via Colle Leo Basso, via Colle Paradiso, via Colle Pirolo, via Della Torre, via Giovanni Paolo II, via Marano, via per Frosinone, via Ponticino, via San Francesco d’Assisi, via San Luigi, via Scifelli, via Starnelle, via Sterparo, vicolo Borgo Berardi.
- Comune di Fontechiari: contrada Muto, località Colle Mastroianni.
- Comune di Frosinone: intero territorio comunale.
- Comune di Isola del Liri: intero territorio comunale.
- Comune di Monte San Giovanni Campano: intero territorio comunale.
- Comune di Pofi: largo Girolamo Moscardini, piazza del Municipio, piazza Vittorio Emanuele, via Acquafagna, via Arringo, via Banco Cicerone, via Borgo Garibaldi, via Buon Cammino, via Calzatora, via Canale, via Case Spallate, via Casilina Sud, via Catramine, via Cavour, via Circonvallazione, via Colubri, via Corte Vecchia, via della Principessa, via delle Piagge, via dell’Unità, via d’Onofrio, via Ferebea Anchise, via Giardino, via Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe Mazzini, via Giuseppe Pesci, via Guglielmo Marconi, via Madonna Delle Grazie, via Pastena, via Principe, via Regina Elena, via Roma, via Salsomaggiore, via Sol Maggiore, via Stazione, via Valle Corte, via Vecchia Casilina Sud, via Vittorio Emanuele II, viale Santa Maria, vicolo Banco Cicerone, vicolo Cardinale, vicolo Colavetti, vicolo del Convento, vicolo del Crocifisso, vicolo del Lazio, vicolo del Montano, vicolo della Vite, vicolo dell’Arco, vicolo d’Icaro, vicolo Forno dell’Ulivo, vicolo Rocco Antonio Pacioni, vicolo San Pietro, vicolo Santa Maria, vicolo Solmaggiore, vicolo Tommoloni, vicolo Valentina, vicolo Valle Corte.
- Comune di Posta Fibreno: intero territorio comunale.
- Comune di Ripi: intero territorio comunale.
- Comune di Strangolagalli: intero territorio comunale.
- Comune di Torrice: intero territorio comunale.
- Comune di Veroli: via Case Campoli, via Case Scarsella, Contrada Casamari, Contrada le Stere, San Cristoforo.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 191 332.
