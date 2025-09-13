Roma, droga nascosta sotto il sedile: due arresti

Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Bertone, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni e una donna di 57 anni, con precedenti, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto

La scorsa notte, i Carabinieri, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio in viale Altiero Spinelli, hanno fermato una Smart ForTwo condotta dall’uomo con la donna accanto. Sin da subito, i due sono apparsi molto agitati, circostanza che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nascosti in due astucci metallici, come quelli utilizzati come contenitori di caramelle, fissati con calamite sotto il sedile passeggero, 21 dosi di cocaina del peso di 11 grammi. Ulteriori 4 involucri della stessa sostanza, pari a 3,6 grammi, sono stati trovati addosso alla donna.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e avviata alle analisi di laboratorio. I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti presso il Tribunale, dove il loro arresto è stato convalidato.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.