A1, chiusure notturne della stazione di Valmontone: il calendario

A1 – Chiusure notturne dell’uscita della stazione di Valmontone: ecco quando e tutto quello che c’è da sapere.
Info e dettagli
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’avanzamento dei lavori per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze, nei seguenti giorni e orari:
- dalle 22:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 settembre;
- dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre;
- dalle 22:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 settembre.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.
Foto di repertorio