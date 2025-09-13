Paliano – Nel pomeriggio di ieri, 12 settembre 2025, si è tenuto in piazza Indipendenza un flash mob per mostrare solidarietà alla Global Sumud Flotilla, che cercherà di forzare il blocco navale israeliano per portare aiuto e beni alla popolazione palestinese. Di seguito, riportiamo il racconto degli organizzatori dell’evento.

Paliano, flash mob per Gaza nel pomeriggio di ieri: ecco come è andato l’evento

Ieri pomeriggio, a Paliano, la società civile sensibile al tema, si è incontrata in piazza Indipendenza, per mostrare solidarietà alla Global Sumud Flotilla- la più grande missione umanitaria civile – che tenterà di forzare il blocco navale illegale imposto da Israele, e portare cibo e aiuto alla popolazione palestinese.

È stato un momento di riflessione, condivisione e confronto su quanto sta accadendo a Gaza: il più grande Genocidio DOCUMENTATO della storia.

Hanno preso la parola Eleonora, Benedetta, Paola, Linda , Nevia, Fabio, Riccardo, Elisabetta, Diego, Lorenzo, Francesco, Lorenzo, Simone,Filippo Leonardo: donne, giovani, bambini, insegnanti , professori, anziani per esprimere vicinanza al popolo di Gaza, e sostegno ai civili che si sono imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, per raggiungere Gaza e portare aiuto alla popolazione affamata e stremata.

Due navi hanno subito attacchi da droni, ma la missione non si ferma ed altre imbarcazioni sono partite anche dall’Italia per Gaza.

Noi dobbiamo essere l’equipaggio di terra e sostenerli. Oggi lo abbiamo fatto con un Flash Mob, in cui i gradini di piazza Indipendenza sono diventati le onde del mare che sta accompagnando la Flotilla verso Gaza.

Un mare fitto di barche di carta, su cui erano scritti messaggi di pace, resistenza, resilienza e speranza nella costruzione di un mondo in cui i cittadini stanno costruendo la Pace e la Solidarietà, contrariamente all’inerzia indifferente dei potenti!

La reazione e la spinta al cambiamento vengono dal basso! Questo il messaggio che emerge da Piazza Indipendenza : possiamo e dobbiamo fare la differenza, nelle piccole e grandi questioni del mondo! Presente all’iniziativa l’Associazione LABC che da tempo informa, sensibilizza ed aiuta concretamente la causa palestinese.

Presenti le forze dell’ordine: la Questura di Frosinone con il Vice questore, il Comandante dei Carabinieri di Anagni e la stazione dei Carabinieri di Paliano.

Un pomeriggio di confronto democratico, di emozioni, di condivisione e di “Rumore”per Gaza.

Foto nella galleria sottostante: