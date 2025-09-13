Tragedia durante il Rally del Lazio Cassino – 46° Rally di Pico nella giornata di ieri, 12 settembre 2025: morto uno spettatore di 75 anni della provincia di Trento, in seguito ad un drammatico incidente avvenuto nella frazione di Falvaterra, in zona via Cavone.

Tragedia al Rally del Lazio Cassino – 46° Rally di Pico: morto uno spettatore di 75 anni, ecco cosa è successo

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 75 anni è morto in seguito di un drammatico incidente.

La vittima, zio di uno dei piloti in gara, si trovava in un settore classificato come “zona rossa”, quindi in un’area giudicata pericolosa e, per questo motivo , sarebbe stata vietata al pubblico.

L’incidente si è verificato durante la Prova Speciale: una delle auto impegnate nella gara è uscita di strada, finendo contro un muro di recinzione. Il violento impatto ha provocato il crollo parziale della struttura e le macerie sono finite su una pergola. Le tegole della pergola sono quindi precipitate addosso alla vittima, che ha riportato gravi traumi e ferite. Nonostante la corsa all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi di rito: saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Foto di repertorio