Roma – Alle ore 11.45 circa di oggi, 12 settembre 2025, la Sala Operativa ha inviato le squadre 10A, Carro Fiamma 10, Autogru 10 e Carro Sollevamenti per persona incastrata sotto un camion del tipo “4 assi da cava”.

Brutto incidente a Roma, donna finisce sotto un camion: portata in ospedale in codice rosso

L’ incidente è avvenuto in Via di Tor Vergata incrocio Via Schiavonetti.

La persona, di sesso femminile, è stata estratta dai Vigili del Fuoco e successivamente valutata in codice rosso e trasportata presso il pronto soccorso di Tor Vergata. Potrebbero seguire aggiornamenti.