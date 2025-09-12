È stato arrestato dalla Polizia di Stato, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, il cinquantaduenne romano ritenuto gravemente indiziato di una violenta rapina a mano armata avvenuta lo scorso agosto in un bar. L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile capitolina ed associato al carcere di Regina Coeli.

La vicenda

Tutto è iniziato lo scorso 8 agosto, quando, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, col volto travisato da un passamontagna ed armato di pistola, avrebbe fatto irruzione di notte in un locale di Tor Bella Monaca con l’intento di mettere a segno una rapina.

Una volta all’interno dell’esercizio, avrebbe minacciato il titolare ed altri tre avventori chiedendo loro del denaro. Al diniego dei presenti, l’uomo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco, ferendo gravemente il proprietario e altre due delle persone presenti. Poi, sarebbe fuggito via a bordo di una moto.

Sul posto erano intervenute pattuglie delle Volanti e del Commissariato Casilino, che, dopo aver prestato soccorso alle vittime, tutte trasferite in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, avevano avviato i rilievi sul luogo del crimine.

Determinanti nella ricostruzione dell’episodio sono state le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno immortalato sia la dinamica della sparatoria, sia il momento in cui l’aggressore avrebbe tentato di occultare l’arma utilizzata in un’anfora di un giardino vicino, per poi recuperarla prima dell’arrivo della polizia.

All’esito delle indagini seguite dagli agenti della III sezione della Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, l’uomo è stato identificato ed arrestato perché ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentato triplice omicidio e tentata rapina.

Gli stessi agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari.

Il cinquantaduenne romano è ora ristretto a Regina Coeli, dove resterà trattenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per completezza si precisa che, in considerazione dell’attuale stato del procedimento, per l’indagato vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino ad un accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.