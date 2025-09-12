Cassino – Momenti di paura nella Città Martire, in Viale Dante: un’auto avrebbe perso il controllo, finendo contro i tavolini esterni di un bar: ferita una ragazza.

Cassino, auto perde il controllo e finisce contro i tavolini esterni di un bar: tanta paura in Viale Dante

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, un’automobile avrebbe perso il controllo ed è finita contro i tavolini esterni di un bar in Viale Dante, a Cassino.

Molto probabilmente, la donna alla guida del mezzo avrebbe accusato un malore. L’auto ha impattato contro le sedie e i tavolini del bar, colpendo una ragazza.

Sul posto polizia, vigili del fuoco e il personale medico del 118. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio