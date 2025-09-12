Attualità

Leggera scossa di terremoto all’alba di oggi in provincia di Frosinone

Di Redazione -
sora scossa terremoto oggi

Leggera scossa di terremoto all’alba di oggi, 12 settembre 2025, in provincia di Frosinone. Ecco i dati riportati dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Leggera scossa di terremoto all’alba di oggi in provincia di Frosinone: ecco tutti i dati dall’Ingv

“Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 2 km E Posta Fibreno (FR), il 12-09-2025 alle ore 05:28:41, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6977, 13.7192 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma”, è quanto riportato dal portale dell’Ingv.

Foto di repertorio

